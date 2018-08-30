أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 12 ألف طالب من طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف "عطا" أن موقع التنسيق الإلكتروني، بدء مساء أمس الأربعاء، استقبال رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"، لهذا العام، الذي يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3 من سبتمبر المقبل.

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50٪؜، وذلك لـ64575 طالبا بالشعية العلمية، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي 125167طالبا.