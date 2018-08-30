شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء المحافظين ونوابهم، اليمين الدستورية، وهم: المحافظون:

السيد اللواء خالد فودة صديق محمد محافظاً لجنوب سيناء

السيد اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً لقنا

السيد اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظاً للبحر الأحمر

السيد اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظاً لكفر الشيخ

السيد اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد

السيد اللواء محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد

السيد الدكتور ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب محافظاً للشرقية

السيد محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لشمال سيناء

السيد المستشار هاني عبد الجابر محمد إبراهيم محافظاً لبني سويف

السيد المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظاً للأقصر

السيد الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظاً للدقهلية

السيد الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظاً للقليوبية

السيد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظاً للإسكندرية

السيد لواء أ.ح أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظاً لأسوان

السيد لواء أ. ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظاً للسويس

السيد لواء أ.ح حمدي حامد محمد عثمان محافظاً للإسماعيلية

السيد اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لأسيوط

السيد اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي محافظاً للجيزة

السيد اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ محافظاً للقاهرة

السيد اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد محافظاً للفيوم

السيد اللواء قاسم محمد حسين قاسم محافظاً للمنيا

السيد اللواء مجدى محمد على الغرابلي محافظا لمرسى مطروح

السيد اللواء سعيد محمد محمد عباس محافظا للمنوفية

السيد هشام السعيد محمد السيد محافظاً للغربية

السيد اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظاً للبحيرة

السيدة منال عوض ميخائيل محافظاً لدمياط

السيد الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري محافظاً لسوهاج

نواب المحافظين:

السيد اللواء سعيد معوض محمد حجازي لمحافظة أسوان

السيد محسن صلاح الدين محمد السيد لمحافظة القاهرة

السيد إبراهيم عبد الهادي يس كريم لمحافظة القاهرة

السيد اللواء هشام محمد عطية الخولى لمحافظة شمال سيناء

السيدة لمياء أحمد عبد القادر سعد لمحافظة الجيزة

السيد أحمد فؤاد أحمد حسن لمحافظة القاهرة

السيد إبراهيم صابر خليل لمحافظة القاهرة

السيدة يسرا عطية محمد عطية لمحافظة البحر الأحمر

السيد محمد عبد القادر خيرى عبد الرحمن لمحافظة الأقصر

السيد عبد الله رمضان توفيق مصطفى لمحافظة السويس

السيد عاصم سلامة عيد سالم شريف لمحافظة بنى سويف

السيد عمرو عبد العال السيد عبد العال لمحافظة أسيوط

السيد محمد هاني جمال الدين غنيم لمحافظة بورسعيد

السيد أحمد جمال محمد محمود لمحافظة الإسكندرية

السيدة نهال محمد على فتحي بلبع لمحافظة البحيرة

السيد أحمد عصام الدين أحمد موسى لمحافظة الإسماعيلية

السيدة إيمان عمر ريان عبد العزيز لمحافظة القليوبية

السيدة حنان مجدي نور الدين محمد لمحافظة الوادي الجديد