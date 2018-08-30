أدى المحافظون الجدد، اليوم الخميس، اليمين القانونية بعدما اجتمعوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وكانت "الوطن" حصلت على أسماء جميع المحافظين في الحركة الجديدة قبل، والذين تنوعت تخصصاتهم ومجال عملهم ما بين لواءات شرطة وجيش، أساتذة جامعات، مستشارين، وأطباء.

وتضمن قائمة المحافظين الجدد، 19 لواء جيش وشرطة، وهم

"اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد، اللواء محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لشمال سيناء، لواء أ.ح أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظاً لأسوان، لواء أ. ح عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظاً للسويس، لواء أ.ح حمدي حامد محمد عثمان محافظاً للإسماعيلية، اللواء جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لأسيوط، اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي محافظاً للجيزة، اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ محافظاً للقاهرة، اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد محافظاً للفيوم، اللواء قاسم محمد حسين قاسم محافظاً للمنيا"

وكل من "اللواء مجدى محمد على الغرابلي محافظا لمرسى مطروح، اللواء سعيد محمد محمد عباس محافظا للمنوفية، اللواء هشام السعيد محمد السيد محافظاً للغربية، اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظاً للبحيرة، السيد اللواء خالد فودة صديق محمد محافظاً لجنوب سيناء، اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً لقنا، اللواء أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظاً للبحر الأحمر، اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظاً لكفر الشيخ".

كما احتوت القائمة على مستشارين، وهما: "هاني عبد الجابر محافظًا لنبي سويف- مصطفى محمد خالد محافظًا للأقصر"، وضمت 4 من أساتذة جامعات، وهم: " الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظًا للدقهلية- الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظًا للقليوبية- الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظًا للإسكندرية، الدكتور ممدوح غراب محافظًا للشرقية".

فيما حصل طبيبان ما بين تخصص الطب البشري والطب البيطري على منصب بقائمة المحافظين الجدد، وهما "الدكتور أحمد الأنصاري محافظًا لسوهاج، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظًا لدمياط".

وتعتبر حركة المحافظون الجدد، هي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، وفاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية.