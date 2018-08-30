يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، صباح السبت المقبل الموافق 1 سبتمبر 2018، أعمال تطوير ميناء طابا البري بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث انتهت الوزارة من إعادة تطويره على مساحة 27000 م2.

وأكد وزير النقل، أن تطوير الميناء يأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، والتعبير عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمي، خاصة أن ميناء طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع).

وقال مصدر مسؤول بوزارة النقل، إنه من الممكن عقب افتتاح ميناء طابا البري، قيام وزير النقل بإستقبال العديد من أفواج الحجاج بميناء نويبع.