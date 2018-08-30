حماس تنفي خبر تقدمها بطلب فتح مكتب تمثيلي لقطاع غزة في ماليزيا

نفت حركة "حماس" الفلسطينية، تقدم القيادي ماهر صلاح رئيس الحركة بالخارج بطلب لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي لقطاع غزة في ماليزيا بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في غزة.

وعلقت الحركة قائلة إن "هذا الخبر كاذب ومفبرك وإن الأخ ماهر صلاح لم يدل بأي تصريح للوكالة الماليزية.. كما أن هذا الخبر لم تنشره وكالة الأنباء الماليزية كما تدعي وكالة وطن 24.. ونؤكد أن هذا الخبر هو جزء من حملة تشويه ممنهجة تمارسها بعض الأطراف ضد حركة حماس ومواقفها الوطنية المعروفة"، وذلك وفقًا للدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج.