محافظ البحيرة الجديد: مشكلات المواطن أولى اهتماماتي ولن ينجو فاسد

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الجديد، أن مطالب ومشاكل المواطن البحراوى، هى شغله الشاغل وأولى اهتماماته خلال المرحلة القادمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين والتواصل معهم، والعمل على تحسين الحياة المعيشية لهم، والاهتمام بكافة المرافق الخدمية، وتقديم أفضل الحلول للمشاكل.

وشدّد محافظ البحيرة الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على أنه سيحارب الفساد بكل قوة، فى شتى المؤسسات والقطاعات الحكومية، متابعا :"لن ينجو فاسد واحد من تحت يدىّ، ولن أتستر على فاسد فى أى موقع، وستكون مهمتى الأساسية، القضاء على الفساد بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى".

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه سيعمل وفق خطة طموح، على تحسين الخدمات والمرافق بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة الغلاء والاحتكار، واستثمار فرص الاستثمار الجيدة التى تتمتع بها محافظة البحيرة، والعمل على تشجيعها وتنميتها لصالح أبناء المحافظة ودفع معدلات الاقتصاد الوطنى.

وأوضح المحافظ الجديد، أن المرحلة القادمة سوف تشهد تكثيف إزالة التعديات على نهر النيل، ومراقبة كافة الأعمال التي قد تؤدي إلى تلويثه، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجري النهر نظيفاً ونقياً وأثر ذلك على صحتهم وصحة أبنائهم والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تطوير أداء الجهاز الإداري بالمحافظة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب.

وأضاف المحافظ، أنه سيعمل على تنفيذ برنامج متكامل لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، والانتهاء منها في المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني، متابعا :"شعب البحيرة جميل ورائع، وإن شاء الله نجعل محافظة البحيرة من أجمل وأفضل محافظات الجمهورية من خلال التعاون بين الجميع".