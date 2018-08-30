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مواعيد تسليم أراضي القرعة للإسكان المتميز والاجتماعي

مواعيد تسليم أراضي القرعة للإسكان المتميز والاجتماعي

محافظ البحيرة الجديد: مشكلات المواطن أولى اهتماماتي ولن ينجو فاسد

محافظ البحيرة الجديد: مشكلات المواطن أولى اهتماماتي ولن ينجو فاسد

وزيرة الهجرة تتغيب عن ملتقى الشباب القبطي للاحتفال بـ"عيد جوازها"

وزيرة الهجرة تتغيب عن ملتقى الشباب القبطي للاحتفال بـ"عيد جوازها"

هل يتحقق الحلم؟.. علماء يبتكرون "آلة الزمن"

هل يتحقق الحلم؟.. علماء يبتكرون "آلة الزمن"

حماس تنفي خبر تقدمها بطلب فتح مكتب تمثيلي لقطاع غزة في ماليزيا

حماس تنفي خبر تقدمها بطلب فتح مكتب تمثيلي لقطاع غزة في ماليزيا

"حاورني من أجل التشبيك".. ندوة لمؤسسة "ماعت" حول التنمية المستدامة

"حاورني من أجل التشبيك".. ندوة لمؤسسة "ماعت" حول التنمية المستدامة

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السيرة الذاتية لمحافظ دمياط منال ميخائيل.. أول قبطية تتولى المنصب

السيرة الذاتية لمحافظ دمياط منال ميخائيل.. أول قبطية تتولى المنصب

من "سلطان" لـ"الأنصاري".. هيئة الإسعاف بوابة إلى منصب المحافظ

من "سلطان" لـ"الأنصاري".. هيئة الإسعاف بوابة إلى منصب المحافظ

السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

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