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أمينة النقاش تروي لـ"الوطن" مسيرة الكاتب الراحل حسين عبد الرازق

أمينة النقاش تروي لـ"الوطن" مسيرة الكاتب الراحل حسين عبد الرازق

نقص المعلمين والصرف الصحي.. مشكلات تنتظر محافظ مطروح الجديد

نقص المعلمين والصرف الصحي.. مشكلات تنتظر محافظ مطروح الجديد

اعتماد نتائج امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية بأسوان

اعتماد نتائج امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية بأسوان

محافظ القليوبية يبدأ عمله غدا باستقبال وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

محافظ القليوبية يبدأ عمله غدا باستقبال وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

العاملون بـ"الإسعاف" بعد رحيل الأنصاري: نتمنى له التوفيق وتولي من يصلح

العاملون بـ"الإسعاف" بعد رحيل الأنصاري: نتمنى له التوفيق وتولي من يصلح

27 قتيلا على الأقل خلال 3 أيام من المعارك قرب طرابلس

27 قتيلا على الأقل خلال 3 أيام من المعارك قرب طرابلس

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في "يوم التجديد".. السيسي يشهد حركة دبلوماسية ومحافظين ورقابة إدارية

في "يوم التجديد".. السيسي يشهد حركة دبلوماسية ومحافظين ورقابة إدارية

السيرة الذاتية لمحافظ دمياط منال ميخائيل.. أول قبطية تتولى المنصب

السيرة الذاتية لمحافظ دمياط منال ميخائيل.. أول قبطية تتولى المنصب

من "سلطان" لـ"الأنصاري".. هيئة الإسعاف بوابة إلى منصب المحافظ

من "سلطان" لـ"الأنصاري".. هيئة الإسعاف بوابة إلى منصب المحافظ

السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

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