قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وفاة الكاتب حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، خسارة كبيرة للحياة السياسية في مصر.

وأضاف شكر، لـ"الوطن"، أن الراحل كان مناضلًا كبيرًا، كرّس حياته للدفاع عن القيم الإنسانية العليا في مصر، ودخل السجن مرات عديدة، وانتمى إلى تنظيمات سياسية تقدمية نادت بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وانتهى به المطاف في حزب التجمع عام 1976.

وتابع: رأيت ضباط أمن الدولة بنفسي في مصيف جمصة، كانوا يلقون القبض عليه هو وزوجته فريدة النقاش، التي شاركته النضال من أجل العمال والفلاحين والمهمشين، وكان أولادهم جاسر ورشا، لسه صغيرين واضطروا لتركهم عند بعض الأصدقاء هناك.

وأشار "شكر"، إلى أن الراحل لم يتراجع عن مواقفه، وعارض اتفاقية "كامب ديفيد" وكان من نشطاء البلد الذين شاركوا في انتفاضة الخبز، وله كتاب كبير عن تجربة جريدة الأهالي، يعتبر مرجعية، وكتاب آخر، أرّخ فيه لانتفاضة الخبز في سبعينيات القرن الماضي.