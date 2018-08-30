انتهت وزارة العدل، من إعداد مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام 2018 - 2019.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن مشروع الحركة تضمن ترقية 500 رئيس من الفئة (ب)، إلى رئيس من الفئة (أ)، و500 قاضي وما يعادلها إلى رئيس من الفئة (ب).

وبلغ عدد من شملتهم حركة التبادل من النيابة العامة ونيابة النقض إلى القضاء 294 من جميع الدرجات، في حين بلغ عدد من شملتهم حركة التبادل من القضاء إلى النيابة العامة ونيابة النقض 151 في جميع الدرجات.

وفيما يتعلق بحركة التبادل بين المحاكم بلغ عدد من شملتهم الحركة 337 في جميع الدرجات دون المنتدبين والمعارين وجرى الاستجابة بنسبة 75% إلى رغبات جميع الرؤساء والقضاة، وبنسبة 95% للحالات المرضية.