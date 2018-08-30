أشاد النائب عماد سعد حمودة، بحركة المحافظين الجدد، مؤكدا أن القيادة السياسية رسمت خريطة للمشروعات القومية يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية وفق لجدول زمني.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان اليوم، أن المحافظين الذين تبدلت مواقعهم عليهم مهام جسام تتمثل في عدد من الملفات في كل محافظة، والاهتمام بالبنية التحتية بشكل عام.

وتابع: لخلاف عدد من التحديات أبرزها الباعة الجائلين، وتقنين أوضاع التوك توك، وشبكة الطرق الداخلية، والمواقف العشوائية وغيرها من الملفات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية بتقديم كشف إنجازات لكل محافظ نصف سنوى، يتم عرضه على مجلس النواب للوقوف على مدى الانجازات والاخفاقات خلال هذه الفترة، حتى لا تمر الأيام دون تحقيق انجازات على أرض الواقع ولسرعة اتخاذ اللازم فى حال عدم القدة على حل بعض المشاكل وذلك من خلال الوقوف علي الأسباب الحقيقية ومعالجتها.