ذكرت وسائل إعلام يمنية محلية، أن الصحفي أحمد صالح الحمزي، مدير مكتب وكالة سبأ الحكومية في محافظة البيضاء قتل الخميس في سقوط قذيفة.

وأعلنت وكالة سبأ إن صالح مدير مكتبها في المحافظة التي تنهكها الحرب، قتل خلال تغطية المعارك بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين.

وأضافت الوكالة أن صالح قتل في قصف للمتمردين.

وقال عارف العمري مدير الاعلام في محافظة البيضاء لوكالة فرانس برس إن صالح قتل فجرا بسقوط قذيفة هاون.

وكان المصور المتعاون مع وكالة فرانس برس عبد الله القادري قتل في قصف استهدف حدود محافظة البيضاء بوسط اليمن في أبريل الماضي.

وقتل القادري خلال قيامه بمهمة صحافية لتلفزيون بلقيس اليمني. وقال مصدر أمني محلي إن المتمردين الحوثيين يقفون وراء القصف.