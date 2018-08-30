أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على التصدي لمحاولات التدخل في شؤون الدول العربية، وذلك خلال لقائه بملك البحرين.