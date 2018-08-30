نعى مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ورئيسه الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، السياسي والكاتب الصحفي الكبير حسين عبدالرازق زوج الكاتبة الصحفية عضو اتحاد كتاب مصر الأستاذة فريدة النقاش، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 81 عامًا .

وأوضحت النقابة فى بيان اليوم، أن الراحل كان مناضلاً كبيرًا، كرّس حياته للدفاع عن القيم الإنسانية العليا في مصر، وانتمى إلى تنظيمات سياسية تقدمية نادت بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وانتهى به المطاف في حزب التجمع عام 1976.

ويعد حسين عبدالرازق أحد أقطاب اليسار في مصر، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، وهو مؤسس مجلة "اليسار"، واختير في لجنة الخمسين لتعديل الدستور 2013.

وللفقيد إصدارات أهمها كتابه "الأهالي.. صحيفة تحت الحصار" الصادر سنة 1994 عن دار العالم الثالث، والذي وثق فيه تجربة الصحيفة اليسارية الصادرة عن حزب التجمع خلال الفترة بين 1978 و1988، كما له مؤلفات سياسية عدة آخرها "الأحزاب والطريق إلى الديمقراطية".