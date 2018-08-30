أدّى، اليوم، اللواء خالد عبدالعال اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا للقاهرة، في أول حركة للمحافظين منذ بدء الفترة الرئاسية الثانية.

ويُعتبر اللواء عبدالعال أول محافظ للقاهرة من وزارة الداخلية، منذ عام 1965، حيث سبقه اللواء "صلاح الدسوقي الششتاوي" في الفترة من 1960 إلى 1965، والذي كان أول من تولى منصب محافظ القاهرة، بحسب سجل المحافظة.

وكان الشتتاوي واحدًا من الضباط الأحرار، قبل أن يعينه الرئيس السابق جمال عبد الناصر في وظيفة استحدثها في وزارة الداخلية كانت تسمى "لواء أركان حرب وزارة الداخلية".

وبعد الششتاوي، توالى على منصب محافظ القاهرة أكثر من 13 محافظًا، إلا أن أيًا منهم لم يشغل أي منصب في وزارة الداخلية خلال مسيرته، حيث تنوعوا بين العسكريين والأكاديميين والقانونيين، إلى أن شغل اللواء خالد عبد العال المنصب.

تخرج اللواء خالد عبدالعال من كلية الشرطة عام 1979، وتدرج خلال فترة خدمته في العديد من المواقع والمناصب، بدأت بالتحاقه للعمل بقطاع الأمن المركزي وانضمامه لوحدة العمليات الخاصة، حيث ترقى فى المناصب في مواقع مختلفة تابعة لوزارة الداخلية، منها قسم شرطة الجمالية، ومديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن أسيوط، ليلتحق بعد ذلك بإدارة التفتيش والرقابة بالوزارة، ويصل إلى منصب نائب مدير الإدارة.

وفي 2016، عين عبد العال مديرًا لأمن القاهرة، بقرار من اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، وظل في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد في مطلع أغسطس الجاري.