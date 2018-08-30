اصطف جمهور عمرو دياب في بورتو مارينا قبل صعوده للمسرح لإحياء حفله المقرر إقامته اليوم.

يذكر أن بوابات الحفل افتتحت من الساعة السابعة من مساء اليوم، وهو الحفل الأول لدياب هذا الصيف.