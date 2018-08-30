قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأزر في اتحاد الصناعات، إن الاتفاق على استيراد مليون طن أرز أبيض من فيتنام يضبط السوق ويحقق الاستقرار، ولن يكون هناك أي زيادات في أسعار تلك السلعة على مدار العام، على حد قوله.

وأضاف "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "دي إم سي"، اليوم، أن المليون طن المتفق على استيرادهما من فيتنام تكفي احتياجات وزارة التموين لمدة عام كامل.

وأشار إلى أن المواطن هو العنصر الفاصل في الأسعار ولو تم مقاطعة أي سلعة لمدة أسبوع واحد سوف يتم خفض أسعارها إجباريًا.