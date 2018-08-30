حذر الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني، جهاز حماية المستهلك من عدسات لاصقة مهربة تباع في محلات الهدايا.

وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم" على شاشة قناة "دريم"، أن هناك عدسات تؤجر في الكوافيرات للمناسبات، هذه العدسات تسبب خراجا قد يصل إلى فقدان القرنية".

وأشار إلى أن هناك شروطا لارتداء العدسات اللاصقة، حيث يجب أن تكون العدسة نظيفة وأن تكون على نفس قياس العين، وأن يطمئن الطبيب على ألا يكون بالقرنية أي نوع من الأمراض.

وتابع أن هناك مراكز عدسات تختص بهذا النوع من التجارة، لتجنب وجود البكتيريا والفيروسات، "ولا بد أن يكون هناك طبيب يقول العين تحتاج ارتداء العدسة أم لا ولا بد من التوجه للطبيب في حالة الشعور بأي شيء غير عادي في العين".