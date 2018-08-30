السيسي يشارك في فعاليات بالبحرين.. وحفل عشاء على شرف حضوره

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من الفعاليات، التي أقيمت في إطار زيارته للبحرين، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه جرى تنظيم حفل عشاء على شرف الرئيس شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين في مملكة البحرين.

كما أجرى الرئيس زيارة إلى متحف البحرين الوطني، والذي يعد أقدم متحف في منطقة الخليج العربي ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشف في العديد من المواقع الأثريّة في البحرين، تشهد على تاريخ الجزيرة.

كما يعد المتحف تتويجاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة.

كما شهد الرئيس عرضاً فنيا أقيم في مسرح البحرين الوطني، حيث أعرب الرئيس عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق، متنمياً للشعب البحرينى دوام الرفعة والازدهار تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.