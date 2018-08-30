صعد النجم الكبير عمرو دياب، منذ قليل، على مسرح جولف بورتو مارينا، على أغنية "الليلة" وسط حشد كبير من جماهيره ومحبيه، الذين تخطو حاجز الـ٢٠ ألف شخص.

وحرص الهضبة على تحية الجمهور، وبدا يشدو في أغانيه المفضلة لهم.