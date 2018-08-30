ناشد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أصحاب البطاقات التموينية التي بها أخطاء أن يدخلوا على موقع "إدارة دعم مصر" لتصحيح البيانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة "الحياة"، اليوم، "هناك مجموعة من الأخطاء في هذه البطاقات وما زالت قيد التصحيح، وكل مواطن يدخل الرقم القومي بتاعه ورقم البطاقة التموينية، وإذا ظهرت رسالة (لا توجد بيانات) كدا البطاقة سليمة ولو ظهرت صفحة خاصة بالبيانات فعليه أن يصحح الأخطاء بهذه البطاقة".

وتابع: "الوزارة أعلنت أنه إذا دخلنا الأسبوع الأول من نوفمبر ولم تصحح البيانات الموجودة فلن يتمتع المواطن بالخدمات التموينية".

وأشار إلى أن موقف إدارة المواليد من الفترة من 1/8/2018 إلى 27/8/2018 تضمن 329 ألف بطاقة لإضافة المواليد بإجمالي 518 ألف مولود جرى تسجيل بياناتهم على هذه البطاقات في 1883 مكتبا تموينيا على مستوى الجمهورية.