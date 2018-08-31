تغنى النجم الكبير عمرو دياب، بأغنيتيه الجديدتين "هدد" و"ده لو اتساب" لأول مرة بمصر، خلال حفله المقام حاليا بمنتجع جولف بورتو مارينا.

كان دياب قد غني "ده لو اتساب" من قبل في حفله الغنائي باليونان، وحفل زفاف محمد عادل إمام.