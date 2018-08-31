اليوم AM 12:15

اليوم AM 12:15

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعيين الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيسا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة خلفا للدكتور خالد الخطيب.

يذكر أن "عبدالرحمن"، هو أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.