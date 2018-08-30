استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،اليوم، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج الجديد، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الاسعاف المصرية، بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا لسوهاج.

وأكدت "زايد"، خلال تقديمها التهنئة لـ"الانصاري"، أنها تتوقع منه إحداث طفرة كبيرة في مختلف الجهات الخدمية في محافظة سوهاج، مؤكدة دعم الوزارة الكامل له في أداء مهتمه، والارتقاء بالجوانب الصحية المختلفة المقدمة للمواطن .

وأعربت وزيرة الصحة والسكان عن سعادتها بتولى " الأنصاري" هذا المنصب الهام، وهو أحد قيادات وزارة الصحة الشابة، متمنية له التوفيق فى تنفيذ خطط الدولة المستقبلية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن الوزارة حريصة على تعميق التعاون مع كافة السادة المحافظين في الفترة المقبلة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بتنفيذ برامج إصلاحية للمنظومة الصحية، بما يعود بمردود سريع على المواطن في الفترة المقبلة.

يذكر أن "الانصاري" كان يتولي منصب رئيس هيئة الإسعاف منذ عام 2013، كما أنه كان مديرًا للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار العمليات والجراحات الحرجة، والتي تحقق نجاحات متتالية.