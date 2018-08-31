"الأوقاف" عن إجبار عمال على التنازل عن حقوقهم: "قضاياهم في النيابة"

علق الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني، على تقرير تلفزيوني أذاعته الإعلامية منة فاروق، خلال حلقة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، اتهم خلاله بعض عمال المساجد بمحافظة الإسكندرية، الوزارة، بإجبارهم على التنازل عن حقوقهم نظير تعيينهم.

وقال طايع، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الوزارة تعاني من نزيف نتيجة تسلل العمالة الوهمية، موضحًا أن أزمة عمال الإسكندرية ناتجة عن متاجرة "ضعاف النفوس" بأوهام العمال، حيث أخبروهم أنه بإمكانهم تعيينهم بالوزارة.

وتابع: "كانت تسود حالة من الانفلات الأمني والتظاهر، ولهذا اضطررنا إلى بعض الحلول والمسكنات، لكنها كانت حلولًا مؤقتة، ولكن لا يمكن أن تقبل الوزارة بتعيين عمال غير مسجلين على قوائمها، وذنب هؤلاء العمال في رقاب من أوهموهم وحصلوا منهم على أموال، وعمومًا فإن الوزارة استفاقت من هذا الكابوس بعد ثورة 30 يونيو".

وأكمل: "الأوقاف مؤسسة دعوية ودينية منضبطة، وتدعو إلى الفضيلة، ولهذا لا يمكن أن تصدر عنا مثل هذه التصرفات".

وأوضح: "قضايا هؤلاء العمال في النيابة، وسنلتزم بأحكام القضاء، وكثير من هذه القضايا سبق وأن خسرها العمال".