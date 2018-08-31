قال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحرين تكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقات الممتدة والطويلة بين مصر والبحرين، لأننا دول عربية شقيقية ولها امتداد إقليمي مهم، ورأينا في الفترة الماضية التنسيق المصري البحريني في مكافحة الإرهاب والدول الراعية له وتحركهما المشترك على الصعيد الدبلوماسي في محافل دولية مختلفة.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر والبحرين يحاربان مع الرباعي العربي حرب دبلوماسية شرسة وطاحنة مع الدول التي ترعى الإرهاب، لأن هذه الدول تستخدم مختلف الأدوات في تضليل الرأي العام العالمي للإفلات من مسؤوليتها في دعم كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة حاليًا.

وأكد الخولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التبادل والتشاور في القدرة على الصمود في هذه المعركة الصعبة، والقدرة تبادل الرؤى المختلفة في التحرك خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية قامت خلال الفترة الماضية بجهود مكثفة في تدعيم مكانة مصر الدولية والقدرة على المشاركة مع الرباعي العربي في تبني وجهات نظر مختلفة على الصعيد الدولي مختلفة حول ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام الإرهاب ومكافحته والتصدي له.

وأوضح الخولي أن مصر والبحرين عانا الأمرين من الإرهاب، مشددا على أن مصر دائما تؤكد أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري.