استقبل موظفو ديوان عام محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، في أول يوم عمل له.

من المقرر أن يستقبل المحافظ، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي سيعقد مؤتمرا صحفيا ويذهب لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر في بنها بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

وقال المحافظ، إنه سيحرص خلال توليه منصبه كمحافظ للإقليم على رضا المواطن، وهو أمر مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عبدالحليم، إلى أن المحافظة تستحق الكثير وتحتاج مزيد من الاهتمام، وبها الكثير من الملفات، منوهًا أنه يحمل العديد من المبادرات والأفكار التي ستساهم في تحسين الأوضاع للأفضل.

وأكمل المحافظ، لدينا خطة طويلة وأخرى قصيرة، وحلول غير تقليدية لحل المشاكل، والصحة والتعليم على رأس الأولويات.