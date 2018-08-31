تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الترتيبات الجارية قبل بدء العام الدراسي الجديد، في اجتماع حضره وزيرا التعليم، والاتصالات، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالفلسفة التي يقوم عليها نظام التعليم الجديد الذي يبدأ تطبيقه هذا العام، مؤكدا ضرورة تأكيد توافر كل اللوجستيات، والبنية الأساسية، والاهتمام بتدريب العنصر البشري، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق الفائدة لطلابنا.

وتناول وزير التربية والتعليم أبرز ملامح خطة تطوير التعليم المصري، مشيرا إلى أن النظام الجديد يقوم على تقديم مناهج حديثة بفلسفة جديدة، تقوم على تحفيز مهارات الطلاب وشحذ طاقاتهم، مشيرا إلى أنه تم طباعة الكتب لمراحل KG1 وKG2 وأولى ابتدائي لـ2.5 مليون طالب، كما أن الكتب الجديدة ستصل المخازن بالمديريات قبل 22 سبتمبر المقبل، كما يتم طباعة دليل المعلم بالنسختين العربية والإنجليزية، وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

كما عرض الوزير خطة تكلفة تطوير النظام الثانوي الجديد، لمدة 4 سنوات، والتي تشمل تكلفة توريد التابلت، وتدبير الشاشات التفاعلية، ومد شبكات البنية التحتية التكنولوجية، وتوصيل كابلات الفايبر، واشتراكات الانترنت، وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمدارس، وتحديث المحتوى التعليمي في ضوء نظام التعليم الجديد، فضلا عن إدارة المشروع والدعم الفني. كما عرض الوزير تكلفة تطوير نظام التعليم الابتدائي والإعدادي ومرحلة رياض الأطفال.

من جانبه عرض وزير الاتصالات تقريرا حول موقف تقدم سير العمل في مشروع توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد قائمة نهائية بالمدارس التي سيشملها المشروع، والتي تصل حاليا لنحو 2390 مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن نحو 85% من قائمة المدارس الحالية، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة الألياف الضوئية نحو 2024 مدرسة.

وأكد أنه يجرى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه هذا المشروع المهم، والذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها على النحو الذي يساهم في تحسين مخرجات العملية التعليم في مصر.