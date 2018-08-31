أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، صباح اليوم، قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، بدءً من التاسعة صباح السبت وحتى الثالثة عصرا من اليوم نفسه، بسبب أعمال الصيانة الطارئة للمحبس البالغ قطره 400 مم داخل محطة العزب القديمة.

وأضافت الشركة، في بيانها صباح اليوم، أن المناطق المتأثرة من أعمال الصيانة هي "الصعيدي، وأبوخلف، ومنشية البكري، والجون، والشيخا شفا، والحواتم، التابعين لمركز الفيوم".

وطالبت الشركة المواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع أثناء أعمال الصيانة.