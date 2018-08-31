تمكن أعضاء الرقابية التموينية بمديرية التموين بأسيوط بالتنسيق ومباحث التموين من ضبط كمية من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وحرر 102 قضية تموينية متنوعة وذلك خلال الحملة التي شنتها للتأكد من التزامها وعدم قيام أصحابها بأي مخالفة للقواعد والضوابط الموضوعة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إن المخالفات شملت 89 محضرا لمخابز و13 محضرا لمحطات وقود ومستودعات، مؤكدا على استمرار الحملات التموينية والرقابية على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه حرر 31 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (10-21) جم/ رغيف كما حرر 15 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 محاضر توقف وغلق و3 محاضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش و11 محضرا عدم صرف بونات خبز للمواطنين و3 محاضر عدم احتفاظ بميزان حساس و5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد عمل المخبز واسم صاحبه ومديره المسؤول ووزن الرغيف وسعره و15 محضرا عدم نظافة أدوات العجن والخبز ومحضر تجميع 5 جوال دقيق مدعم ومحضر تجميع 94 بطاقة تموينية ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه حرر محضر امتناع عن بيع سجائر ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحضر تجميع سكر تمويني مدعم ومحضر نقص وزن سكر بمقدار 17.5 جم/ كجم حيث بلغت المضبوطات 40 عبوة سجائر و100 كجم سكر تموينى مدعم تقريبا.