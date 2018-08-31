أعلن المحاسب محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم، تدشين غرف عمليات مركزية بديوان المديرية لرصد نتائج انتخابات مراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات تواصل مهام عملها تحت إشراف الشناوي ماضي، مدير عام إدارة الهيئات ومسؤولي الربط الإلكتروني بالمديرية.

وتجرى اليوم الانتخابات بمراكز شباب (مركز شباب كفر سالم التابع لإدارة بسيون - مركز شباب ديرب هاشم التابع لإدارة المحلة أول- مركز شبرا نباص التابع لإدارة قطور- مركز شباب البذنجانية التابع لإدارة السنطة- مركز شباب بوريك الحجر التابع لإدارة طنطا أول- مركز شباب دلبشان التابع لإدارة كفر الزيات- مركز شباب بطينة التابع لإدارة المحلة ثان- مركز شباب شبرا قلوج التابع لإدارة زفتى) وتواصل غرفة العمليات بالمديرية تلقى البيانات وتفريغها من اللجان الفرعية".