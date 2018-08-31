نعى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، الكاتب الكبير حسين عبدالرازق، وتابع: "الفقيد كان كاتبًا صحفيًا متميزًا، نقابيًا متمرسًا وسياسيًا من طراز رفيع، وأمضى سنوات حياته عاشقًا لمهنة الصحافة وتدرج فى كل مواقعها كما كان له اسهامات نقابية متميزة فى مختلف المجالات".

وأشار "سلامة" إلى أن الكاتب الكبير الراحل حسين عبدالرازق كان يمثل صوت المعارضة العاقل الذي قد تتفق أو تختلف معه لكنه كان دائمًا محل احترام وتقدير الجميع.

وشارك "سلامة" في جنازة الفقيد بمسجد عمر مكرم وقدم واجب العزاء إلى أسرته وقيادات حزب التجمع وأسرة تحرير الأهالي.