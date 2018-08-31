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معركة لوائح واتهامات بين رئيس الزمالك و«الأولمبية»

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"تموين الوادي الجديد": محاضر لـ10 مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات

"تموين الوادي الجديد": محاضر لـ10 مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات

شروط التقدم لمسابقة التفوق بـ"الصحفيين".. وجوائز تصل إلى 10 آلاف جنيه

شروط التقدم لمسابقة التفوق بـ"الصحفيين".. وجوائز تصل إلى 10 آلاف جنيه

رواد مواقع التواصل يتداولون صورة حديثة للرئيس الأسبق حسني مبارك

رواد مواقع التواصل يتداولون صورة حديثة للرئيس الأسبق حسني مبارك

"التضامن" تشارك بـ 4 أفلام في المسابقة الرسمية لمهرجان الساقية للأفلام

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رئيس حي العجوزة: كسر ماسورة شارع "البطل" بسبب سيارة "خرسانة ضغط عالي"

رئيس حي العجوزة: كسر ماسورة شارع "البطل" بسبب سيارة "خرسانة ضغط عالي"

ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة غير مرخصة ومخدرات في الغربية

ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة غير مرخصة ومخدرات في الغربية

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