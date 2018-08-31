ساهمت سرعة تجاوب أجهزة الأمن في القاهرة مع أحد البلاغات في إنقاذ سيدة مسنة من الموت المحقق داخل شقتها، وقامت بنقلها لأحد المستشفيات؛ لتلقّي العلاج.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من "فاروق. ع"، والذي أفاد بأنه يعمل تاجر فاكهة بمنطقة المرج، وقد ورد له اتصال تليفوني من إحدى السيدات التي تتعامل معه بصفة مستمرة، مع علمه بأنها سيدة مسنة تقيم بمفردها بشارع فريد سميكة دائرة قسم شرطة النزهة.

وانقطع الاتصال التليفوني أثناء حديثها وحاول المبلغ الاتصال بها أكثر من مرة لم يتم التجاوب، فخشي أن يكون حدث لها مكروه، فقام بإخطار النجدة على الفور، تم إخطار اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، والذي وجه بسرعة التوجه لمحل البلاغ؛ للفحص والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية وتوفير الإمكانات والسبل المتاحة لمساعدة السيدة.

توجه النقيب محمد العقباوى، رئيس دورية قسم شرطة النزهة، بصحبة سيارة الإسعاف إلى مكان سكن السيدة، وبالطَّرْق على باب الشقة أكثر من مرة لم يتم التجاوب، وبالاستعلام من الأهالى أفادوا بتواجد إحدى السيدات المسنّات مقيمة بمفردها بالشقة، وأثناء ذلك تنامى إلى مسامع رئيس الدورية صوت استغاثة من داخل الشقة، وتم الدخول للشقة وتبيّن تواجد "ت م" 76 سنة، ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديد، حيث تم رفعها بمعرفة المسعف وتقديم الإسعافات الأولية لها، وقام رئيس الدورية بالتواصل مع إدارة تأمين المستشفيات للتنسيق لنقل الحالة إلى أحد المستشفيات.

كما تمّ التواصل مع إحدى السيدات من أقارب السيدة المسنة؛ للحضور، حيث تم نقل السيدة إلى مستشفى عين شمس التخصصى بمعرفة سيارة الإسعاف، بصحبة رئيس الدورية وقريبتها "ن أ" 34 سنة، ربة منزل، وتم حجز السيدة بالمستشفى.

ومن جانبها وجهت السيدة الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على رعايته تلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز، وكذا ضباط شرطة النجدة وضباط قسم شرطة النزهة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا فى مساعدتها.