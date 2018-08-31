شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الجديد، على مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وعدم التهاون مع المخالفين للقانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، في أول مؤتمر صحفى، بعد تسلمه مهام عمله اليوم، بالقاعة الكبرى للمؤتمرات بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، مضيفا أن الفترة القادمة تحتاج تكاتف الجميع من أبناء المحافظة والمشاركة المجتمعية من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، ويجرى تنفيذ أفكار جديدة في مواجهة المشكلات وبناء الوطن.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة استكمال المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة ومراجعة المشروعات الاستثمارية المتوقفة خلال الفترة القادمة، مشددًا على محاسبة المخالفين المتسببين في توقف تلك المشروعات، معلنًا عن أن منظومة النظافة بالمحافظة ستشهد تغييرا في الفترة القادمة، ويجرى مراجعة منظومة النظافة ووضع صناديق للقمامة، ومشاركة جميع الإدارات بالوحدات المحلية بمنظومة النظافة وإجراء صيانة دورية ومراجعة لأعمدة الإنارة بالشوارع.

وتابع: "الفترة القادمة سوف تشهد إقامة مشروعات استثمارية، تسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة".