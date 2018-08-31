طرحت الفنانة دوللي شاهين وشركة مزيكا برومو كليبهم الخليجي الجديد "حبيبي غير" تمهيدا لطرحه خلال الأيام المقبلة.

الكليب من كلمات أسير رياض، وألحان خالد جنيدي، والموزع الموسيقي خالد رأفت، ومن إخراج دوللي شاهين.