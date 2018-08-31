أعلن اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، اليوم، عن تدشين حملة مرافق وإشغالات ومرور مكبرة بشوارع قرى ومركز ومدينة زفتى، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لردع المخالفين وإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة .

وأضاف مدير أمن الغربية، في تصريحات صحفة، اليوم، أن مديرية الامن أشرفت على تدشين سلسلة من الحملات الأمنية والمرورية والمرافق والإشغالات والتي أثبتت سيطرة رجال الشرطة على بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحقيق سيادة القانون وهيبه الدولة معًا.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 150 قرار إزالة ورفع إشغالات ورفع 76 حواجز خرسانية بشوارع والميادين العامة وتحرير 345 مخالفة مرورية وضبط 65 مركبة "توك توك" غير مرخصة.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها .