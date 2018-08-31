أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، أن نقاشا يجري حول إمكانية إقامة "ممرات انسانية" في محافظة إدلب تتيح إجلاء السكان المدنيين، مع احتمال قيام قوات النظام السوري بشن هجوم وشيك على هذه المنطقة.

وتقع محافظة إدلب في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، وهي باتت المعقل الأخير للفصائل المسلحة المعارضة والجهادية.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في سوتشي في جنوب روسيا "إن الحكومة السورية ضاعفت الجهود توصلا إلى مبادرات سلام محلية في منطقة إدلب، عبر اتفاقات مع بلدات أو احياء، ومع المسؤولين الذين يسيطرون على هذه المنطقة أو تلك. كما أن مفاوضات تجري لإقامة ممرات إنسانية".

وتابع الوزير الروسي "كل ذلك يؤكد إجراءات الوقاية المتخدة لتجنيب المدنيين المعاناة" في حال الهجوم.