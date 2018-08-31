المحافظون في "أول يوم عمل": أزمة مياه في المهندسين.. و4 جولات تفقدية

بدأ المحافظون الجدد أول أيام عملهم اليوم، وذلك بعد حلف اليمين، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، واكتفى أغلب المحافظين بعمل جولات تفقدية للتعرف على مشكلات المواطنين، أو عقد مؤتمرات صحفية واجتماعات مع القيادات الأمنية.

اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في أول أيام عمله، وجد أزمة في انتظاره، حيث انفجرت ماسورة مياه في شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين، وتوجه راشد إلى الموقع، ودفعت شركة المياه بعدد 6 سيارات لشفط المياه التي أغرقت محيط موقع الماسورة، وذلك من أجل تيسير حركة المرور التي تعطلت بشكل جزئي، نتيجة تراكم المياه.

بينما أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمدينة الزقازيق، وذلك في أول أيام مهام منصبه الجديد، وتفقد عدد من الشوارع والمحلات التجارية ومعرض مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بمنطقة المحطة بمدينة الزقازيق، كما زار المرضى بمستشفى المبرة للتأمين الصحي.

وتوجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، في أولى نشاطاته بالمحافظة، إلى محطة قطار الفيوم، بعد أدائه صلاة الجمعة، بمسجد ناصر الكبير، بمدينة الفيوم، واستمع لركاب قطار "الفيوم- القاهرة"، والمشاكل التي يعاني منها القطاع بالمحافظة، ورافقه السكرتير المساعد للمحافظة، ومدير مكتبه ومدير العلاقات العامة للمحافظة.

كما خرج اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عصر اليوم في جولة تفقدية بشوارع المحافظة، حيث رفض دخول الديوان فور وصوله، وطلب من الحرس مرافقته في تفقد شوارع المحافظة، خاصة التي تعاني من مشاكل.

وعقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة الجديد، اليوم، المؤتمر الصحفي الأول له، حيث شدد على ضرورة تضافر الجهود للعمل لصالح المواطن، وأعلن عن تشكيل لجان متابعة لدفع العمل بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والرصف، والتأكيد على العمل الميداني الدؤوب والمستمر لسهولة المتابعة.

فيما عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الجديد، اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية على رأسها اللواء عبد اللطيف الحناوي، نائب مدير أمن الغربية، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، واللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية.