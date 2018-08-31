نفى الكرملين، اليوم، أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بـ"سحق" القوات الأوكرانية خلال محادثات مينسك في فبراير 2005، كما جاء في مذكرات الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند.

وكانت المحادثات التي عقدت في عاصمة بيلاروسيا جمعت هولاند وبوتين والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجرى التوصل خلالها إلى اتفاقات مينسك للسلام بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان "دروس السلطة" ونشر في أبريل، يؤكد هولاند أن بوتين هدد خلال محادثات مينسك بـ"سحق" القوات الأوكرانية، وذلك خلال نقاش حاد مع بوروشنكو.

ومما قاله هولاند في كتابه "علا الصوت مرارًا بين بوتين وبوروشنكو، وفي احدى المرات غضب بوتين فجأة وهدد بكل بساطة بسحق قوات محادثه، ما يعني أنه اعترف ضمنا بوجود قوات روسية في أوكرانيا". ويتابع هولاند أن بوتين سرعان "ما تنبه و تراجع عما قاله".

وبعد ظهور الترجمة إلى الروسية والأوكرانية لكتاب هولاند، أثار مضمون هذه الحادثة جدلا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا.

وردا على سؤال، اليوم، حول ما إذا كان بوتين قال فعلا ما نقل عنه هولاند، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "كلا، أنا شاركت عمليا في كل المفاوضات ولم أسمع جملة من هذا النوع".

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا بتقديم الدعم العسكري للانفصاليين الأوكرانيين في شرق البلاد، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وأوقع النزاع بين الجيش الأوكراني والانفصاليين أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ اندلاعه عام 2014.