تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، في أول يوم عمل له بالمحافظة، مستشفى بنها التعليمي، حيث زار أعمال إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها التعليمي وتطوير المبني الإداري القديم بتكلفة 200 مليون جنيه، والدور الأرضي والذي يضم 5 أجنحة تشمل جناح الاستقبال وجناح الإقامة وجناح العمليات والذي يضم 5 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة للجراحة والعظام وجراحة مخ وأعصاب وعمليات استقبال الحوادث وقسم العظام وجناح عناية مركزة يضم 10 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة، كما يضم القسم أحدث أجهزة الاشعة العادية والأشعة التليفزيونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى بها مبنى جديد جاري إنشاءه يضم 7 طوابق ويحتوي على 200 سرير جرى تجهيزها لأقسام الجراحة التخصصية والتي تتمثل في جراحة المخ والأعصاب وجراحة وقسطرة القلب وجراحة الكبد والأوعية الدموية والعناية المركزة للكبد والقلب .

كما تفقد المحافظ باقي أدوار المستشفى، وأمر بدفع الأعمال للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمواطنين، وأعطى المحافظ بعض الملاحظات وأكد ضرورة إنهاء الأعمال في الوقت المحدد طبقا للبرنامج الزمني.

كما تفقد مرزوق مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتي تحتوي على أقسام باطنة ومسالك بولية ونساء وتوليد ومخ وأعصاب وجراحة ورعاية مركزة وجهاز الأشعة المقطعية، وخلال جولته بالمستشفى أمر فورا بسرعة نقل مريضة تعاني من مرض مزمن إلى الرعاية المركزة بمستشفى أبو المنجا بحي غرب شبرا الخيمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، ونجوى العشيري رئيس مدينة بنها، وعلى الهميمي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.