طالب أمين حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، المحافظين الجدد في أول أيام توليهم مناصبهم بضرورة الاهتمام بالعاملين بالنظافة، قائلاً: "برجاء الاهتمام بعمال النظافة والعمل على الارتقاء بالمورد البشري داخل هذه المنظومة، لأنهم كلمة السر في نجاح وتطبيق كل مايتعلق بمنظومة النظافة والمخلفات".

وقال حسن، في بيان، إنه يرجى "اختيار الكفاءات اللازمة عند تطبيق أي منظومة لتكون لها رؤية و نزاهة مهنية، نحن جاهزون كنقابة للتعاون المشترك وتقديم كل الدعم الفني والاستشاري لكل المحافظات من أجل إنشاء منظومة إدارة مخلفات تليق بالمواطن المصري وتحافظ علي حقوق العاملين بها".