يستقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية إلى الأردن، ومن ثم استقلال عبارات الجسر العربى للملاحة عبر الخط الملاحى "نويبع - العقبة"، صباح غد السبت، للاطمئنان عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة، الخدمات المميزة لهم.

وتواصل عبارات الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، ومنها "آيلة - سينا"، أستقبال أفواج حجاج الحج البري العائدين من الأراضى المقدسة من المملكة العربية السعودية إلى الأردن ومن ثم أستقلال العبارات، عبر الخط الملاحى "نويبع - العقبة"، لنقل نحو 12 ألف حاج، ونحو 800 شاحنة.

كما يفتتح وزير النقل، صباح غدا السبت، أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث انتهت الوزارة من إعادة تطويره على مساحة 27000م2.

أكد وزير النقل، أن تطوير الميناء يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى مدن "شرم الشيخ – دهب – نويبع".