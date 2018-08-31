أشاد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها أن وزارة الأوقاف ستتحمل من مواردها الذاتية المصروفات الدراسية لألفين من الطلاب الجامعيين المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدا أو امتياز من الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية من المستحقين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأنه سيتم الإعلان لاحقا على موقع الوزارة عن آلية وضوابط التقدم للحصول على تلك المساعدة.

وقال "شيحة" في بيان اليوم، إن هذه الخطوة نموذجا رائعا ومتفردا في التكافل المجتمعي، خاصة أن وزارة الأوقاف لن تحمل الدولة أي أعباء إضافية وإنما تتحمل الوزارة دفع هذه المصروفات من مواردها الذاتية.

ووجه شيحة تحية للدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدًا أنه من الوزراء الناجحين الذين نجحوا في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم أفضل وأسمى أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وناشد شيحة جميع المقتدرين بالسير على نهج وزارة الأوقاف في تقديم الدعم لأبناء الفقراء وغير القادرين بصفة عامة وفي مجالي التعليم والصحة بصفة خاصة.‏