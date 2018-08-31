علاء مبارك عن صحة الرئيس الأسبق: الحمد والشكر لله.. الوالد بخير

أثارت الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشعر أبيض للمرة الأولى، جدلا بين المستخدمين حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق.

علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، من جهته، تحدث عن الوضع الصحي لوالده، أكد في تغريدة له "أنه بخير".

كلام علاء، جاء في معرض رده على أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" الذي سأله : "‏‎أستاذ علاء طمنا على فخامة الرئيس وشكرًا ليك".

نجل الرئيس الأسبق رد قائلا: "‏‎الحمد والشكر لله بخير، وشكرا لحضرتك أستاذ حسن".

وأعاد السائل الذي يحمل اسم "حسن" سؤاله ليقول إن "الناس قلقانة على فيسبوك بشكل غريب، يا ريت حضرتك تطمنهم بأي وسيلة، وكتر خيرك".

ليعاود علاء الرد عليه قائلا: "‏‎الحمد والشكر لله، الوالد بخير أستاذ حسن".