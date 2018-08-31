قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه وفق خطة مدروسة لتفعيل دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع وتفعيل دور الوقف في الإسهام في توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل قررت الوزارة تخصيص 9 ملايين و300 ألف جنيه كمساعدات مالية نقدية للأسر الأولى بالرعاية تصرف على دفعتين الأولى مع بداية الفصل الدراسي الأول والثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني من خلال إدارات البر التابعة لمديريات الأوقاف.

وأضاف جمعة، أن المساعدات تصرف لمن لهم أبناء بأي من المراحل التعليمية من الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى ما سبق إعلانه من تحمل المصروفات الدراسية لألفي طالب من الطلاب الجامعيين المتفوقين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تخصيص 50 مليون جنيه للصندوق الوقفي لدعم التعليم و50 مليون جنيه أخرى لدعم الصندوق الوقفي لدعم البحث العلمي فور انتهاء إجراءات إنشاء الصندوقين، علما بأن كل هذه المبالغ إنما هي وفق الضوابط الشرعية والقانونية ومراعاة شروط الواقفين.