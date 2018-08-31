يعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غدا، اجتماعا يضم رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وعدد من قيادات المحافظة، للوقوف على حقيقة الأوضاع بالأحياء، وأبرز الموضوعات والملفات والمشروعات القائمة بكل حي وآخر المستجدات.