رئيس مباحث يقتل كلبا مسعورا عقر 9 أشخاص بالمنيا

طارد الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا، كلبًا مسعورًا وقتله، بعدما هاجم "الكلب" عددًا من الأهالي بقرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من بينهم 7 أطفال.

كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بوصول 9 حالات إصابة بجروح لمستشفى مطاي العام.

انتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة مطاي، لفحص البلاغ، حيث تبين أن الكلب المسعور هاجم أهالي قرية مطاي البلد، ما أسفر عن إصابة كل من: بسملة رمضان 4 سنوات، مصابة بجروح بالغة بالوجه وحالتها خطيرة وتحويلها لمستشفى المنيا العام، إسلام محمد 12 سنوات طالب، وحبيبة رمضان، وشقيقها أحمد 12 سنة، وجنى محمد 12 سنة، ومحمد مصطفى 6 سنوات، ورمضان كامل 62 سنة، بالمعاش، ومصطفى ناصر 14 سنة، وصلاح محمد 45 سنة، فلاح.