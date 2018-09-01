ظهر الإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة برنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه عبر فضائية "النهار"، بجاروف ومقشة ومساحة وصندوق قمامة، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لمحافظ الإسكندرية الجديد، الدكتور عبدالعزيز قنصوه وهو ينظف جامعة الإسكندرية بالمقشة.

وقال القرموطي، إنه يجب على المحافظين الجدد، أن يعملوا على كنس الفساد بدلًا من كنس الشوارع.

وقام مقدم البرنامج، برصف بعض الصخور كبيرة الحجم، وكنس القمامة، قائلًا: "مش بعيد المحافظ يرصف طريق ويكتب عليه رُصف في عهد المحافظ كزا".

وعلق قرموطي، على اتساخ يديه وملابسه إثر أعمال التنظيف التي قام بها، وقال: "يا نهار أبيض .. مراتي هتطردني .. بهزر طبعًا".

وأكمل: "ما أقوم به إسقاط على المهام الملقاة على عاتق المحافظين الجدد، أتمنى لهم التوفيق".