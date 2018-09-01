القرموطي يبرز تقرير "الوطن" عن الجدل حول "زعامة سعد زغلول والنحاس"

أبرز الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تقريرا لجريدة "الوطن" نشر في عددها الصادر، الأربعاء الماضي، للزميلة سمر نبيه، وجاء بعنوان معركة «الزعامة».. وفديون يطالبون الدولة بالاحتفال بـ«سعد زغلول ومصطفى النحاس».. و«مؤرخون»: ليسا زعماء

واستعرض القرموطي التقرير، وعلق المؤرخ عاصم الدسوقي، بأن "جمال عبدالناصر هو الرئيس الوحيد الذي يستحق أن يلقب بالزعيم".

فيما نشبت مشادة كلامية بين الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وأستاذ التاريخ عاصم الدسوقي، بعدما رفض الأخير إطلاق لقب "زعيم"، على كل من سعد زعلول ومصطفى النحاس، زعيمي حزب "الوفد" الراحلين، خلال تصريحات لـ"الوطن".