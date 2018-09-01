رئيس "الحديد والصلب" السابق يطالب بالتحقيق في "اتهامه بتخسير الشركة"

قال المهندس سامي عبدالرحمن، رئيس شركة الحديد والصلب السابق، إنه بذل قصارى جهده من أجل المحافظة على الشركة والعمل على تطوير واستغلال مواردها، مشددًا على أن كل الاتهامات التي ساقها الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ضده غير صحيحة.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "استعدت 107 فدادين مملوكة للشركة، كان يبيعها بلطجي مدان بالسجن لمدة 25 عامًا، كان هيموتني، والمخزون الاستراتيجي للشركة من الحديدي بلغ 200 مليون طن تكفي للاستهلاك لمدة 65 عامًا".

وطالب الرئيس السابق لشركة الحديد والصلب، الجهات الرقابية بالتحقيق معه: "أطالب بان يتم التحقيق معي من لجنة تقصي حقائق مشكلة من رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية أو أي جهة أخرى في الدولة".

وكان الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اتهم عبدالرحمن بتعمد تخسير الشركة.

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