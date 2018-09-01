سامي عبدالرحمن: كنت بقبض 33 ألفا.. والقرموطي: "متقولش للمدام"

نفى المهندس سامي عبدالرحمن، رئيس شركة الحديد والصلب السابق، أن يكون متوسط أجر عمال الشركة بلغ 10 آلاف جنيه.

وقال عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "كان راتبي 6.5 ألف جنيه، عندما كنت نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فكيف يحصل العمال على 10 آلاف جنيه".

وأشار إلى أن رواتب العمال تتراوح بين 2500 إلى 3000 جنيه، موضحا أنه كان يحصل على راتب قدره 33 ألف جنيه، عندما كان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة لمدة 7 شهور ونصف.

فرد عليه الإعلامي جابر القرموطي، وقال مازحًا: "اوعى تقول للمدام إنك بتقبض كل ده".